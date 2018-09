Losantos aterroriza a Sánchez recordando el turbio negocio sexual de su suegro

Federico Jiménez Losantos calienta motores para un cuatrimestre final de 2018 que se promete más que calentito.

En su tribuna semanal en Libertad Digital le mete este 2 de septiembre de 2018 un palo tremendo a Pedro Sánchez y, más en concreto, a su suegro por haberse enriquecido y lucrado con el negocio de la prostitución.

Precisamente, a Losantos le llama la atención este episodio, dado que el Gobierno de Sánchez se ha puesto como reto erradicar la prostitución:

El veloz Snchz, la rauda Carmen de Cabra y Susana La Instantánea , diez años para que le terminaran la carrera de Derecho, han cargado, en nombre del feminismo, contra las colipoterras legalizadas y empoderadas, porque, tal vez para compensar que ayer se nos casó Pitita - usan la jerga podemita y hablan contra el capitalismo (cobrarán en bolívares y lingoticosde Maduro ). Y como, según Falconetti , el suyo es un "Gobierno feminista" defienden y hasta declaran la ilegalidad de la prostitución, cuando lo ilegal en España es el proxenetismo y delitos conexos, como la trata de blancas, no la venta de servicios sexuales. ¿Exhumarán también el Código Penal ?

Le aclara a Sánchez las relaciones de su suegro con este turbio negocio:

Pues tendrán que exhumar también la hemeroteca, porque la fortuna familiar de los Falconetti, según las informaciones, no muchas pero muy detalladas en algunos medios -la más completa, la de Voz Pópuli-, parece provenir... de la prostitución. Precisemos: de la explotación comercial de la prostitución en la amplia red de saunas gay que Sabiniano Gómez , suegro del ahora Presidente tenía en Madrid y otras ciudades, entre ellas Sauna Adán, la mayor de Europa, en la calle San Bernardo . Cuando Sánchez se alzó con la Presidencia del PSOE, fracasó en las urnas y Susana Díaz quiso echarlo, empezaron a correr rumores y dossiers sobre el dinero caliente de los Gómez. El más triste se refería el trágico accidente de un fontanero que se electrocutó haciendo unas reparaciones en Sauna Adán y por el que Sabiniano Gómez, fue condenado como responsable civil subsidiario.

Losantos rememora como se intentó desligar que el suegro de Sánchez ya nada tenía que ver con ese emporio del sexo cuando su yerno luchaba por liderar el PSOE:

Durante la pelea por la Secretaría General del PSOE, el sector de Sánchez dijo que hacía tres años que Sabiniano había vendido su imperio. No decían por qué precio. Pero tras el asalto a la Moncloa, se ha exhumado un argumento más ridículo, según el cual el negocio prostibulario de los Gómez se cerró "mucho antes de hacerse público el noviazgo de Sánchez". Desconocía que el PSOE anunciara los noviazgos, sobre todo de jóvenes que aún no habían hecho nada en política. Pero no cuadra que si el imperio de don Sabiniano se vendió hace tres años -cuatro, cinco, como máximo- y los Sánchez-Gómez, ahora Falconetti, tienen dos hijas ya pollitas, nacieran varios años antes de que el PSOE supuestamente anunciara el noviazgo. ¿Y dónde y cuándo nacieron? Cambiarlas de colegio por disimular su riqueza ya fue malo. Cambiar su fecha de nacimiento las volverá locas, pobrecitas.