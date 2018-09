Jordi Évole se pone gracioso y arrasa con un tuit refranero tras la dimisión de la ministra Montón

Se ha puesto refranero Jordi Évole. Y hay mucho en las redes sociales que lo encuentran gracioso.

El showman ha respondido con ironía a la dimisión de la ministra Carmen Montón.

La ministra de Sanidad y Bienestar Social ha anunciado su dimisión esta noche en un comparecencia en la sede de su departamento, tras el escándalo provocado por el máster que obtuvo de manera presuntamente irregular en la Universidad Rey Juan Carlos.

El Ministerio anunció la rueda de prensa poco después de divulgarse una información de la Sexta, según la cual la ministra Montón habría plagiado partes relevantes del Trabajo Final de Máster.

"Hemos pasado de no dimitir nada a dimitir un montón...", ha dicho el director de Salvados en tono humorístico. Un mensaje que en pocas horas ha tenido cientos de retuits.

Hemos pasado de no dimitir nada a dimitir un montón... — Jordi Évole (@jordievole) 11 de septiembre de 2018



