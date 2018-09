El exetarra Gonzalo Boyé alega sentirse 'amenazado' por Alfonso Rojo, director de Periodista Digital

Por esta vez, al menos, se han impuesto el sentido común y la decencia (Hermann Tertsch para los pies al ex etarra Boye por escupir sobre la memoria de su padre).

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid "por unanimidad y sin reservas" ha rechazado amparar al abogado Gonzalo Boye -que forma parte del equipo de letrados que defienden al golpista Carles Puigdemont, ex president de la Generalitat y a sus ex consejeros prófugos- por los ataques que denuncia haber sufrido a cuenta de la presentación de una demanda en Bélgica contra el instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

En un comunicado hecho público este 13 de septiembre de 2018, la Junta señala que no concurren en este caso "los hechos objetivos que hipotéticamente pudieran justificar" la concesión del citado amparo.

Fuentes del órgano colegial han señalado que la decisión ya se le ha comunicado a Boye, a quien se ha advertido además de que a raíz de una queja presentada contra él el comité deontológico estudia la apertura de un expediente que podría concluir en sanción.

El exetarra condenado a 14 años de prisión por participar en el secuestro de Emiliano Revilla y ahora abogado de 'progres', solicitaba que se le amparara frente a las amenazas que afirma haber recibido vía redes sociales como Twitter por parte de personalidades como el periodista Alfonso Rojo y los políticos Toni Cantó (Ciudadanos) y la ex miembro de Vox Cristina Seguí.

Tras conocer la decisión, ha señalado a Europa Press que para él no ha sido ninguna sorpresa.

La actuación del comité deontológico del Colegio se produce a raíz de una queja presentada en el Colegio por el eurodiputado Enrique Calvet, del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa.

El parlamentario pide que examine el comportamiento deontológico de Boye para aclarar su "nivel de responsabilidad" en la traducción errónea de las declaraciones del Llarena utilizadas para armar la demanda civil presentada contra el magistrado ante los tribunales belgas.