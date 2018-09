Twitter estalla con el nuevo plagio de Sánchez: "Es un vago de siete suelas, copia hasta las erratas"

Pedro Sánchez es un hacha. Después de quedar acreditado el plagio de su tesis doctoral, ahora es el diario El País quien le descubre que el libro escrito con Carlos Ocaña también contenía una serie de 'fusilamientos', entre ellos el de cinco de las siete páginas de la conferencia de un diplomático.

Pues bien, las redes sociales están ardiendo este 20 de septiembre de 2018 con la nueva chapuza del presidente del Gobierno y le están sacudiendo hasta en el carnet de identidad.

"Pedro Sánchez y Carlos Ocaña" me he leido los tweets de este # y no he encontrado ninguno que informe de ello al Inquisitorial Magister Hispanis Mundum, D. Ignacio Escollar. Será por algo?