"Mourinho tiene a su hombre", dice una fuente del Chelsea en 'The Sun'. El directivo del equipo londinense afirma que el Chelsea no está dispuesto a pagar más de 30 millones de libras (34 millones de euros) y que deja vía libre al Real Madrid ... Según The Sun, el Real Madrid podría estar dispuesto a pagar lo que pide el Santos por la joven estrella brasileña: 45 millones de euros.

