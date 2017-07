El artículo de tan solo tres palabras a Trump del 'New York Post'

El periódico 'New York Post' publicó un artículo titulado 'Sobre los tuits de Trump', el cual posee solamente tres palabras, que imploran al mandatario estadounidense poner fin a su lluvia de tuits.

El mensaje, según recoge RT, es bastante claro,

refiriéndose a la actividad del jefe de la Casa Blanca en la red social Twitter.--El 'New York Post' dedica un artículo de tan solo tres palabras a Trump--.

Las pocas, pero incisivas palabras de la nota fueron una reacción ante las polémicas declaraciones del líder estadounidense contra los presentadores del programa matutino 'Morning Joe' de la cadena MSNBC.

Simple and straight to the point in today's @nypost... pic.twitter.com/IcZd7Cp9RC