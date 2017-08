[VÍDEO] La niña que explica por qué su visita a Disneyland fue la peor experiencia de su corta vida 

Los sueños y fantasías de los niños no son iguales. Es así que no a todas las pequeñas les gusta jugar con muñecas, no todos los niños son fanáticos de los carritos y no a todos les fascina el parque de diversiones más famoso del mundo: Disneyland. Así se pudo ver en un reciente video de Facebook que pronto se volvió viral.

En el registro de Facebook se observa a una dulce niñita vestida como una princesa de Disney. Sin embargo, lejos de mostrar una sonrisa de oreja a oreja por ser parte de la fantástica experiencia del mundo mágico de Mickey Mouse, la expresión de la pequeña es de enfado y decepción, según recoge Trome.--Niñita explica por qué su visita a Disneyland fue la peor experiencia de su corta vida--.

Según la niña, cuyo nombre se desconoce, Disneyland no es un lugar tan genial como aparenta, o al menos como la publicidad nos trata de vender. En su experiencia, las largas colas para conocer a los personajes de este universo mágico son insoportables.