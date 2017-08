¡Pillados!: Rajoy, Sánchez e Iglesias tienen un 30% de falsos seguidores en Twitter

TwitterAudit, una web online que mide los usuarios no activos de las cuentas de Twitter, demuestra que cuando los políticos usan la @ no siempre son del todo sinceros. A partir de un 30% de fake followers, las cuentas están bajo sospecha al tener una buena cantidad de usuarios que no tienen actividad. Es cierto que hay cuentas de Twitter que por el motivo que sea dejan de usarse, pero cuando el porcentaje es tan elevado se compromete, seriamente, la popularidad del usuario.

El político español con un mayor porcentaje de seguidores falsos es Pedro Sánchez, que tan sólo tiene un 62% de followers con actividad real. El actual secretario general del PSOE aparece como alternativa de gobierno en el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas, publicado el viernes, según recoge Ana Delgado en El Español.--Rajoy, Sánchez e Iglesias tienen un 30% de falsos seguidores en Twitter--.

Sin embargo, en lo que a Twitter se refiere, la gran adversaria dentro de su partido, Susana Díaz, tiene mejores porcentajes. La presidenta de la Junta de Andalucía tan sólo tiene un 10% de fake followers, y aunque tiene bastantes menos seguidores que el secretario general, TwitterAudit demuestra que los de ella son de mejor calidad.