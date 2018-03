El mensaje oculto de Trancas y Barrancas sobre Ricky Martin que nadie vio

Trancas y Barrancas iban vestidas con una camiseta de la serie Rick y Morty (ahora se emite en TNT), cuya pronunciación recuerda a Ricky Martin.

¿Qué escondía este detalle? ¿Era solo un guiño a los fans de la serie? ¿Son las hormigas seguidoras de esta ficción de animación? ¿Han mandado otros mensajes en otras ocasiones que también han pasado inadvertidos?, según recoge Ecoteuve.

Lo cierto es que Ricky Martin no notó el guiño y no hizo referencia a esta curiosa indirecta. Tampoco el presentador lo mencionó a pesar de que las hormigas no suelen ir vestidas en el programa. Al final, el curioso detalle quedó entre Trancas y Barrancas y los espectadores.

VÍDEO DESTACADO: Desaparece el hermano de Ricky Martin tras el huracán María