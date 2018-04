'Fake News', ¿cómo pueden controlar y erradicar esta lacra los medios de comunicación?

Mentiras. Acusaciones. Desacreditación. El fenómeno de las noticias falsas mantiene en alerta a los profesionales de la comunicación, organizaciones civiles, políticas y a las empresas periodísticas.

En ese marco, el Consejo General de Procuradores de España," organizó el 16 de abril de 2018 la Tercera sesión 'Foro Debate Procuradores' sobre, 'Periodismo, fake news, redes sociales. la ¿misma ética?' en las instalaciones del CGPE, presentado por Josep Duran i Lleida, director del Foro Debate Procuradores y Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE.

El panel del coloquio estuvo conformado por Victoria Camps, Catedrática de Ética de la Universidad de Barcelona, David Alandete, (Director Adjunto de El País), Marius Carol (Director de La Vanguardia), Gloria Lomana (periodista y escritora), Sergio Martin (Director y Presentador de los Desayunos de TVE), y Manuel Moreno (periodista y experto en Redes Sociales).

El Director del Foro Debate de Procuradores, Josep Durán Lleida, en el marco de la presentación del evento, recordó que "la ética es un requisito transversal, permanente y universal desde cualquier soporte de prensa. En periodismo la deontología profesional es la única garantía para la credibilidad de los medios ante los ciudadanos. Partiendo de la base de que la deontología periodística es de ámbito público, solo será eficaz si se da un compromiso voluntario de someterse a las resoluciones o dictámenes de las Comisiones de Quejas independientes aun cuando se tenga que aceptar su publicación en los medios de comunicación".

Añadió, que "la supervivencia del periodismo depende de la responsabilidad ética que los medios asuman respecto a los derechos de los ciudadanos a recibir una información veraz mediante una buena praxis de la profesión periodística. La ética periodística es una herramienta fundamental para la evolución de la vida democrática de cualquier sociedad".

Juan Carlos Estévez y las Fake News

El presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez recordó en la apertura del 3 Foro Debate Procuradores que la mentira y las falsas verdades no son algo nuevo pues se han usado a lo largo de la historia, pero si son nuevos los métodos, las herramientas y el alcance de estas estrategias propiciado por Internet y las redes sociales. Antes de Internet distribuir y diseminar información falsa era muy costoso y crear la confianza necesaria muy arduo. Sin embargo, Twitter y Facebook permiten intercambiar información a gran escala mundial.

Para el presidente de todos los procuradores españoles, las fake news se combaten con buen periodismo y sólidos periodistas. El primero es un ejercicio intelectual con reglas y el segundo una persona de cultura, con un profundo sentido de la ética y de la responsabilidad, que tiene que ser libre, experimentado, independiente, honesto y humilde; a la búsqueda constante de la verdad y verificando todo con transparencia y escepticismo".

Victoria Camps, ética y periodismo

La catedrática de Ética de la Universidad Autónoma de Barcelona, Victoria Camps, abrió ayer la tercera sesión del Foro Debate, Periodismo, fake news, ¿la misma ética? organizado por el CGPE. En este sentido, afirmó que "los medios realizan una función mediadora entre la realidad y quien no tiene acceso directo o fácil a ella. A esta función mediadora se la llama comunicación porque se realiza a través del lenguaje. El uso de la palabra por parte de los profesionales de los medios no tiene más remedio que ajustarse a dos grandes limitaciones, si quiere ser respetuoso con los derechos básicos de cada cual: no debe perjudicar a la libertad de nadie, y debe utilizarse para bien y no para mal". Asimismo, expuso que "el daño mayor que los medios pueden hacer consiste en informar de lo que no deben o meterse donde no les está permitido. En convertir en público lo que debe ser privado. El derecho a la intimidad y a la propia imagen es, hoy por hoy, el más amenazado por la libertad de expresión".

‘Si hablamos de ética, hablamos de práctica. Y los obstáculos para que la ética sea realmente práctica son una de las cuestiones fundamentales cara al siglo XXI. Por un lado, hay una tendencia a convertir la moral en derecho, a judicializar la moral, a que el discurso moral acabe siendo discurso jurídico. Quizá porque la moral pública se basa hoy en los derechos fundamentales, en el derecho a la libertad, y eso supone la ausencia de otro contenido. Por eso hace falta recuperar una moral personal, una identidad moral, eso que Aranguren llamaba el talante: la ética como carácter, el inicio de la ética como forma del carácter'.

Contra esto, explica Camps, juega tanto ‘el temor a dar contenido a la ética, a definir la moral, a expresar lo que está bien, como la falta de entusiasmo', aquella ‘desmoralización' que Aranguren importó de la jerga deportiva. ‘La actividad política, la política de partidos, contribuye a la falta de coraje ciudadano, a la desmovilización de la gente, que asiste indiferente a las violaciones y corrupciones de la ética o al lenguaje de buenas intenciones y buena voluntad'.



La visión de los periodistas en el 3 Foro Debate Procuradores

Mientras, los periodistas participantes del 3 Foro Debate Procuradores: Periodismo, fake news, redes sociales..¿la misma ética) organizado por el Consejo General de Procuradores de España, estuvieron interesados en reflexionar principalmente sobre el deterioro que para la democracia acarrea la difusión de las fake news, y el impacto de las las redes sociales en un mercado de noticias global.

Sergio Martín, quien también aparte de periodista es presentador de los Desayunos de TVE, señaló que una de las formas de combatir este fenómeno es aplicar una mayor rigurosidad en la verificación de la información, tanto por parte de los periodistas como en la comunidad de usuarios. Reconoció que "el mal periodismo existe" y que se debe afrontar con mayor investigación, argumentación y solicitud de rectificación en los casos que sea necesario.



Para Manuel Moreno, parte de la solución está en la modificación de algoritmos para evitar la circulación de las "fake news" y contenidos sin verificación. Mencionó algunas iniciativas, como las tomadas por Facebook, al permitir a los usuarios denunciar información dudosa. Sin embargo, opina que se trata más de una "solución por obligación y

Por último, Manuel Moreno, periodista y experto en redes sociales, ofreció además un mensaje optimista al destacar las ambivalencias del momento presente en el mundo de la comunicación. Junto a los problemas descritos, apuntó, el periodismo "en cierta forma vive también una edad de oro"



Por su parte, la periodista y escritora Gloria Lomana hizo un llamamiento a la responsabilidad de los profesionales de la comunicación para recordarnos que esto de las fake news es cosa de dos: el que miente y el que se deja seducir por la mentira. La misma codicia que genera las fake news es la que explica su éxito. No habría fake news si no fuera porque los seres humanos nos dejamos llevar por los prejuicios, estereotipos, deseos e instintos que las fake newssaben agitar con astucia. Y caemos gustosamente en esa trampa, contribuyendo a que las mentiras se conviertan a menudo en virales, por nuestra condición humana".

La moderadora del 3 Foro Debate Procuradores, Marta Rivera de la Cruz, presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, recordó que "las operaciones de intoxicación informativa a través de las redes sociales, las conocidas como fake news, son una amenaza "no solo para la prensa libre, sino para la democracia misma". Frente a esa epidemia que se ha extendido por todo el mundo, la presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso, reivindica "como más necesario y demandado que nunca" el periodismo "de calidad, honesto, riguroso y respetuoso con las reglas profesionales.

Marius Carol, director de "La Vanguardia" insistió en que no será suficiente con fomentar la educación en el uso de los medios para que los ciudadanos aprendan a leer y valorar el contexto comunicativo y no sean divulgadores inconscientes de la desinformación; Todo esto que decimos será necesario, sí, pero lo fundamental es que seamos conscientes de que «el mejor antídoto contra las falsedades no son las estrategias, sino las personas». En La Vanguardia seguimos creyendo en el periodismo de calidad como el mejor antídoto ante las fake news y los rumores en las redes sociales.



El director adjunto de El País, David Alandete se suma a la preocupación del resto de participantes y recuerda que con un simple vistazo se puede ver la cantidad de bulos que se publican en los medios de comunicación españoles. En muchos caso esta información falsa viene con temas que enfrentan y dividen a la sociedad española como es Cataluña. Este exceso de información falsa hace que la cantidad de información se convierta en una sobresaturación y que la audiencia haya perdido el criterio y esté desinformada. La desinformación, para el periodista David Alandete, es la ausencia de verdadera información o de información verdadera. Es difícil saber si estas noticias son verdaderas, presentadas como información veraz, es decir manipulación, o por contra si es por desconocimiento. La receta para controlar este tipo de práctica cada vez más habitual pasa por el criterio del periodista y por el rigor de los medios de comunicación a la hora de crear la información.