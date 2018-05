Assad: "Estamos en un tipo de guerra mundial mayor que la Guerra Fría"

La agenda estadounidense desarrolla en Oriente Medio un nuevo tipo de conflicto militar mundial que no ha escalado hacia una Tercera Guerra Mundial gracias a la contención de Rusia. Así lo afirmó el presidente sirio Bashar al Assad en entrevista con Kathimerini.

"Quizás no sea una Tercera Guerra Mundial en toda regla, pero es una guerra mundial. Tal vez de una manera diferente, no como la Segunda y la Primera; tal vez no sea nuclear, pero definitivamente no es una Guerra Fría; es algo más que una Guerra Fría, pero menos que una guerra en toda regla", expresó Assad.