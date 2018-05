Tony y Chabelita terminaron juntos en la cama tras el Deluxe

Tras una insistencia enorme por parte de los colaboradores de ‘Sálvame’, Tony ha terminado confesando todo lo que pasó en esa polémica noche después de estar en la Feria de Jerez. No solo no durmió en el sofá, sino que durmió con Isa Pantoja y muy pegadito, según OKdiario.

El músico ha declarado que en la caseta se dieron besos, caricias y que ese fue el aliciente para irse juntos a un hotel, no que Isa Pantoja se quedase sin sus cosas. Pero, ¿Qué pasó en la habitación del hotel? Tanto Tony como Isa Pantoja han negado, hasta ahora mismo, que hubiese pasado algo serio entre ellos, pero Tony, finalmente, no ha podido más y ha decidido decirlo todo, o al menos, no negarlo.

Tony ha dicho que lo que pasó en esa habitación no le gustaría ni a Alberto Isla ni a su ex pareja, que parece que lo echó de casa en cuanto se enteró de la noticia de que había pasado la noche en un hotel con Isa Pantoja. ¿Qué quiere decir con esto? Pues lo que todo imaginamos. Hubo algo más que palabras en esa habitación de hotel.

La cuestión es que Isa se marchó casi corriendo a la mañana siguiente, ¿Por qué? ¿Estaba arrepentida o es que no quería que nadie la viese salir de ese hotel? Tony tampoco sabe por qué se marchó tan repentinamente, pero lo que está clarísimo es que la relación entre Alberto Isla e Isa Pantoja pende de un hilo en estos momentos a pesar de que se hayan mostrado muy felices durante todo el día.

