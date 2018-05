¡Terrible!: Estos tres jóvenes filman con su móvil cómo se ahogan en un estanque

El Ahogamiento es un proceso secuencial, en el que tiene gran importancia el Nivel de Dominio Acuático que cada persona tiene. Este es un concepto que no sólo engloba la natación, sino otros elementos que componen las habilidades y nivel de auto-confianza que cada uno mostramos en el entorno acuático respecto de varios factores, según ahogamientos.blogspot.

La siguiente clasificación (Pascual, L.M, 2011) desarrollada para la formación de los Socorristas de la Escuela Segoviana de Socorrismo, muestra un resumen de los factores de Dominio Acuático más importantes:



Imagen: Pascual, LM - 2011 - Clasificación de los nadadores en función de su nivel de dominio acuático. Drowning 2014 (Ed: J. Bierens; Springer)

Las Fases del proceso de Ahogamiento

El proceso de ahogamiento se estructura en cuatro etapas que tienen lugar de forma secuencial:

- Incidente Acuático

- Pérdida de Control.

- Distrés.

- Ahogamiento.

Incidente:

Momento en el que se produce el suceso que afecta a la capacidad del nadador para mantener: respiración, flotación o desplazamiento en el agua.

- Los factores que precipitan un ahogamiento pueden ser muy diversos, incluyendo causas externas, como ser arrastrado por una corriente, caer al agua inesperadamente, poca competencia acuática o sufrir un accidente de circulación, y también causas médicas o patologías preexistentes (IAM; ACVA).

- Las respuestas motoras se modifican y se cambia de una natación “normal” a una respuesta motora que busca mantener la cabeza fuera del agua, con posición corporal vertical y movimientos de brazos de arriba hacia abajo para sustentarse en el agua.

- En esta fase las víctimas son capaces de gritar o pedir socorro.



Pérdida de control:

- El nadador entra en una situación en la que no puede recupere la seguridad sin ayuda externa y comienza a tener dificultades para mantenerse a flote y conservar boca y nariz por encima del agua para respirar con normalidad, por lo que se mantiene en apnea o respirando a intervalos.

- Se produce una intensa activación psíquica y fisiológica (respuesta de estrés), normalmente las víctimas no pueden gritar o pedir socorro, no gesticulan o sacan los brazos por encima del agua y para una persona no entrenada no parecen estar en peligro.

- La reacción motora se hace menos eficaz, se modifica la posición corporal a una más vertical y los brazos y manos efectúan movimientos de sustentación o voltearse para intentar mantenerse de espaldas en el agua para poder mantener la cabeza fuera del agua y respirar, a veces proyectando los brazos por fuera del agua en forma de molinillo.

- Mientras, las piernas pierden eficacia o dejan de moverse.

- Pueden efectuar algún desplazamiento o movimientos de avance para intentar llegar a la orilla.

- Deben alertarnos detalles como la cara semi-sumergida con la boca y nariz bajo el agua, los ojos abiertos o el pelo en la cara o la falta de respuesta si se les pregunta si están bien.

- Es importante tener en cuenta que en función de su nivel de dominio acuático, los nadadores pueden mostrar signos de Pérdida de Control ligeramente diferentes, como se explica en el siguiente cuadro.



Imagen: Pascual, LM - 2011 - Reacción de los nadadores ante un incidente. Publicado en: Drowning 2014 (Ed: J. Bierens; Springer)

Distrés:

- El nadador intenta recuperar la seguridad luchando en el agua para salir a flote.

- En esta fase las víctimas ya no son capaces de respirar porque las vías aéreas quedan sumergidas o al intentarlo se pueden producir pequeñas aspiraciones (y degluciones o “tragones”) de agua.

- La intensa activación psicológica y fisiológica y la falta de oxígeno hacen que la víctima se agote rápidamente y si la situación no se resuelve, el agotamiento del oxígeno hace que el nivel de respuesta fisiológica se eleve todavía más.

- En esta fase, el accidentado hace intentos por reaparecer en la superficie y en ocasiones puede llegar a mantener fuera del agua las vías respiratorias, no obstante si el bloqueo respiratorio persiste, el accidentado no respira y la asfixia sigue actuando progresivamente.

- La respuesta se convierte en instintiva, superando la racionalidad de la víctima, por lo que en esta fase no es consciente de si acude un rescatador, no atiende a instrucciones verbales, ni es capaz de agarrar un objeto o material de rescate conscientemente.



Ahogamiento:

- Cuando su respuesta es inefectiva, o no es rescatada a tiempo, la víctima comenzará a aspirar líquido.

- Ateniéndonos a la definición de ahogamiento de Jerome Modell como el proceso que resulta en una dificultad respiratoria primaria por inmersión en un medio líquido, éste es el momento en que comienza el ahogamiento propiamente dicho.

- Debido a la falta de oxígeno, el sistema respiratorio autónomo, ante la falta de oxígeno y el aumento del nivel de CO2, fuerza a la víctima a respirar, con el resultado de que se aspira agua.

- Al aspirar agua se produce un deglución defensiva en la que se traga el líquido para evitar que éste pase a las vías respiratorias. La irritación en el atrio laríngeo provoca la expulsión del aire a sacudidas o toses expulsivas.

- Al cesar el reflejo defensivo de la laringe, el accidentado pierde la consciencia y se producen inspiraciones plenas, que introducen agua las vías respiratorias, con el resultado de encharcamiento pulmonar y distensión gástrica.

- La víctima pierde el conocimiento y, en función de su peso específico, caerá hacia el fondo o flotará inconsciente en el agua.



Fase Terminal:

- Si la víctima inconsciente no es rescatada, el cerebro se deteriora por la falta de oxígeno y se produce daño cerebral y la muerte.



En función de las circunstancias, este proceso de ahogamiento puede durar entre 30 segundos y varios minutos. Una vez se alcanza la fase de Ahogamiento, si la víctima no es rescatada y se le proporciona Soporte Vital Básico por personas entrenadas en un plazo de 1 a 5 minutos o Soporte Vital Avanzado por personal médico de emergencias en un máximo de 8 minutos (dependiendo de las circunstancias del suceso este margen puede variar de modo sustancial), las posibilidades de recuperación son prácticamente nulas.



Por otra parte, si una persona ha aspirado líquido y ha sido rescatada en estado consciente, puede sufrir una insuficiencia respiratoria en los minutos u horas siguientes, causada por la propia aspiración, irritación por los elementos químicos o una infección por las bacterias contenidas en el líquido. Por ello, toda persona con síntomas de haber aspirado líquido en un ahogamiento ha de ser valorada por un médico y mantenerse en observación médica o familiar en las 24/48 horas siguientes al incidente.

Tres veinteañeros que no eran buenos nadadores han filmado por accidente cómo se lanzaron al agua y se ahogaron en un estanque de India, informan medios locales.

El pasado 19 de mayo, esos amigos y parientes —identificados como Chetan Khatik, Sudarshan Chandel y Radheyshyam Khatik— interrumpieron su paseo en bicicleta para refrescarse en la ciudad india de Rajsamand. Entonces, colocaron un teléfono móvil en la orilla y filmaron el trágico suceso, según RT.

Cuando uno de los implicados comenzó a experimentar dificultades, los otros dos se lanzaron a aguas profundas para ayudarlo, según se puede ver en una grabación difundida en la Red por varios medios de comunicación.

En las imágenes se ve cómo los tres protagonistas intentaron mantenerse a flote desesperadamente, pero se hundieron de uno en uno y se ahogaron al cabo de pocos minutos sin que nadie pudiera ayudarlos.

Debido a su prolongada ausencia, los familiares de las víctimas alertaron a la Policía que, posteriormente, encontró los cadáveres en el lugar de los hechos.