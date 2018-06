Para no ser reconocida, esta jamaiquina recoge un gran premio de lotería con una máscara

La palabra «máscara» tiene origen en el masque francés o maschera en italiano o másquera del español. Los posibles antepasados en latín (no clásico) son mascus, masca = «fantasma», y el maskharah árabe = «bufón», «hombre con una máscara», según wp.

Se trata de una simplificación ornamental. Lo visible se reduce a los elementos básicos que transforman un rostro en máscara. Y la máscara es a su vez una representación, cargada de intenciones y simbolismos, convertidos en arquetipos que son parte del inconsciente colectivo e individual y representan los temores y aspiraciones de una civilización.

Una mujer de Jamaica que ganó a la lotería el equivalente a 1,4 millones de dólares estadounidenses, acudió a recoger el premio con la cara cubierta con una máscara para permanecer en el anonimato, según publica Jamaica Observer, según RT.

La compañía organizadora de la lotería, Supreme Ventures, propuso a sus seguidores en Facebook escoger la máscara que debía ponerse la ganadora para recoger el premio, y la más votada fue la que representa el 'emoji' que guiña el ojo: "Esta es la cara que se te queda cuando te conviertes en supermillonario", escribió Supreme Ventures.

And just like that, N. Gray goes from being an ordinary Jamaican to a #SuperMillionaire. Congratulations from Supreme Ventures. pic.twitter.com/OUrOkEvanc