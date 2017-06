'Público' hace el mayor de los ridículos intentando quitarle hierro a la imputación de Sánchez Mato y Celia Mayer

Público lo ha vuelto a hacer. Y Twitter le ha pillado. Al muy podemizado digital le crecen los enanos y en la redes sociales queda para el arrastre.

El nuevo episodio tiene que ver con los problemas con la justicia que tienen dos de los concejales de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, que han sido imputados por el caso del Open de tenis que se disputa en la Caja Mágica de la Ciudad.

Los dos ediles habían denunciado al torneo ante la Fiscalía pero para ello encargaron a dedo dos informes que pretendían demostrar las irregularidades y que costaron un pastón a las arcas públicas.

Público, fiel a su estilo lejano a la verdad pero muy cercano a Podemos, ha intentado rebajar la gravedad del asunto asegurando que ambos dirigentes eran solo 'investigados', algo que sería correcto si no fuera porque en cambio no tienen pudor en tachar de 'imputados' cuando se trata de algún dirigente o partido no afín a su ideología.

Así pues, tal y como les recordaba un tuitero, en España "se imputa a todo Dios" cuando el aludido es concejal del PP, empresario, tiene que ver con el caso Lezo o con la Púnica o simplemente, no está en la nueva izquierda.

En cambio, si eres de Ahora Madrid, para el digital que dirige Ana Pardo de Pera serás simplemente investigado. Doble rasero a la hora de contar una misma noticia.