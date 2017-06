María Bravo se enfrenta a Podemos por una finca solidaria

La fundadora de la Global Gift de la que son imagen Eva Longoria y Antonio Banderas, entre otras caras conocidas, mantiene un enfrentamiento con Victoria Mendiola, la portavoz de Podemos en Marbella, que asegura que la adjudicatura de unos terrenos públicos para construir la sede de la sociedad benéfica ha sido concedida "a dedo":

Llevamos 3 años de procedimiento para conseguirlo,

se ha defendido María Bravo.

La ex novia de Bruce Willis, según recoge Informalia, está muy enfadada con los concejales 'morados' del ayuntamiento de Marbella, que aseguran que la concesión de unos terrenos públicos a la asociación Global Gift que dirige María Bravo no ha sido transparente: "Llevamos ya tres años con la casa Global Gift, no es que nos la han apuntado con los dedos y nos la han dado, llevamos tres años de procedimiento desde el otro gobierno, hemos hecho todos los reportes, todos los proyectos, todos los papeleos que nos han pedido para poder tener una casa Global Gift", ha asegurado en Espejo Público.--María Bravo se enfrenta a Podemos por la adjudicatura de su finca: "Me quitan las ganas de hacer algo bueno"--.

Bravo (49), que quiere crear un centro de terapias alternativas gratuitas para más de 300 niños con enfermedades graves, está indignada con toda esta situación: "Es una pena porque a las personas que tenemos buena fe, nos quitan las ganas de hacer algo bueno, pero no voy a tirar la toallla", ha afirmado.