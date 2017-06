La esposa del ex ministro Belloch, condenada a 18 meses de prisión

La audiencia de Tarragona ha ratificado la sentencia de 18 meses de prisión para la ex presentadora, acusada de un delito de ordenación contra el territorio en El Perelló, Tarragona.

Los hechos, según recoge Informalia, se remontan a 2009, cuando Mari Cruz Soriano (ex presentadora y esposa del ex ministro socialista Juan Alberto Belloch) ordenó derrumbar una casa rural para construir un chalet en una parcela no urbanizable y protegida por su gran valor forestal, a pesar de que sólo había obtenido el permiso oficial de reforma con una serie de requisitos fijados por el departamento de Cultura.--Mari Cruz Soriano, esposa del ex ministro Belloch, condenada a 18 meses de prisión--.

En la sentencia, la sección segunda de la Audiencia de Tarragona confirma la condena impuesta previamente por el Juzgado de lo penal 1 de Tortosa (Tarragona), que también fijó una pena de 18 meses de cárcel para el ex alcalde de El Perelló, Salvador Pallarés, en este caso por su labor como constructor. Además, Soriano y Pallarés han sido condenados al pago de una multa de 2.880 euros y a un año de inhabilitación.