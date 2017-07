Carlos Baute inicia este mes de julio de 2017 su gira por España presentando su nuevo single «Vamo' a la calle», un tema que ha sido vetado en Venezuela, su país natal, por animar a la movilización por las víctimas de la dictadura de Nicolás Maduro. Según recoge en una estupenda entrevista la compañera Rocío De Fujan en ABC, A dos días de iniciar sus vacaciones previas al tour, recibe a ABC para hablar sobre la situación en su país, su familia y su reconciliación con Marta Sánchez, con la que interpretó uno de sus temas más conocidos: «Colgando en tus manos».--Carlos Baute: «Maduro es un corrupto y un asesino»--.

Como ciudadano venezolano, ¿qué opinión tiene sobre su gobierno?

Maduro es un insensato, un inculto, un corrupto y un asesino. No creo tener ningún adjetivo calificativo positivo hacia él, no sé si será buen padre. Yo no lo llamo gobierno sino «régimen narcocastrista» porque también están metidos en el narcotráfico, tanto él como su familia y su círculo de confianza.