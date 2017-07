[VÍDEO] Vecinos desnudan y hacen caminar a presuntos ladrones por las calles

Cansados de los robos a sus viviendas, vecinos del Fraccionamiento Arvento, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, atraparon a dos presuntos ladrones a los que desnudaron y exhibieron ante los habitantes por una de las principales calles de la zona.

Como si se tratara de un episodio de la serie Game of Thrones, según recoge Infobae, los obligaron a realizar una "marcha de la vergüenza" en la que no sólo fueron filmados y obligados a quitarse todas las prendas, sino que también les pintaron en las espalda la leyenda "Por Ratas" (como se llama de manera coloquial a los ladrones).--Al estilo Game of Thrones, vecinos desnudan y hacen caminar a presuntos ladrones por las calles--.

En el video difundido por los vecinos se aprecia como los dos presuntos responsables iniciaron la caminata tratando de ocultar sus partes íntimas, pero ante la petición de un hombre para que dejaran de cubrirse quedaron completamente desnudos.