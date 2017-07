[VÍDEO] La española va a hacerse un tatuaje, la meten mano y se venga en las redes

El pasado 3 de julio, Alba decidió tatuarse un alebrije jaguar en Studio 13 Tattoo Studio, uno de los colectivos de tatuadores más reconocidos de la capital mexicana. Durante aquella sesión todo parecía estar bien, hasta que Omar Morales, el encargado de plasmar el diseño

cuenta la española en un video que ahora circula en redes sociales, según recoge RT.--Una española es abusada por un tatuador en México y se venga a través de un video--.

Y agrega:

De inmediato me levanté de la camilla [en la que estaba recostada y semidesnuda] y le pregunté: '¿Qué estás haciendo?'. Él únicamente se quitó el guante de la mano con la que me estaba tatuando y no dijo una sola palabra.