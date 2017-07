El vídeo que cuenta las intimidades de Lady Di y que hace temblar a la reina Isabel II

A un mes de cumplirse el 20 aniversario de la muerte de Lady Di las cintas que la princesa grabó cuatro años antes del fatal accidente han salido a la luz. En las imágenes Diana confiesa lo que de cara al público no podía hacer en aquel entonces y que hasta el día de hoy han permanecido ocultas tras años de discusiones sobre su difusión.

Y es que muchos aspectos y miembros de la Casa Real quedan retratados en las palabras de Lady Di. Las cintas llegaron a manos del mayordomo, Paul Burrell, en 1997 y después de que personalidades allegadas a los monarcas lucharan legalmente por ellas, no lo lograron y volvieron al artífice de las mismas, Petter Settelen. Tras décadas sin querer publicarlas, ha dedicido que esta es la fecha adecuada para que vean la luz y al fin Diana hable en viva voz de lo que pasó. Así lo recoge el diario inglés The Telegraph al que el entorno de la Casa Real británica ha afirmado que es un gran error publicar las grabaciones de la princesa ahora: "Esta es otra manera de explotar a Diana. No es lo que Carlos querría y claramente no es lo que los chicos quieren. Será profundamente perjudicial para ellos. Me parece una muy mala idea difundir estas cintas, especialmente en este momento difícil para la familia", según recoge Ane Olabarrieta en e El Español.--El vídeo íntimo de Lady Di que hace temblar a la reina Isabel II--.

Precisamente el hecho de sentarse ante una cámara era la forma de desahogo que encontró Diana gracias a las clases que tomaba para aprender a hablar en público. Su 'entrenador de voz' era Settelen, quien le enseñó esta técnica de grabarse para luego ver los puntos que debía mejorar de cara a dar buenos discursos y expresarse con mayor soltura en sus próximas audiencias reales. El profesor le preguntaba sobre su día a día en palacio así como sobre sus sentimientos con la excusa de conversar acerca de cualquier tema para ver sus avances. Diana hablaba de su matrimonio, de sus hijos, de sus momentos de tristeza o de su relación con Isabel II, y todo quedó grabado.