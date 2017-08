No hay heridas ni rozaduras en los pies de Lucía

La autopsia de Lucia, la niña de tres años que fue hallada muerta sobre la vía del tren de Pizarra, Málaga, revela que no existen lesiones en los pies de la pequeña. Según informa Canal Sur Tv, que cita fuentes de la investigación, estos datos hacen tambalear la principal hipótesis que barajaban los investigadores. Los primeros indicios sugerían que Lucía habría caminado durante casi cuatro kilómetros por la vía del tren, hasta que se cansó y se tumbó junto a los railes, donde un tren le habría golpeado la cabeza.

Sin embargo, la autopsia revela que la niña no tiene lesiones en los pies, lo que no concuerda con el estado del piso, en el que existen las típicas piedras cortantes entre los railes. Además, sus piernas tampoco presentan signos de que hubiera caminado una distancia tan larga, según recoge El Español.--La autopsia revela que no hay lesiones en los pies de Lucía--.

La autopsia indica también que el cráneo de Lucía está destrozado por un fuerte golpe, que se cree haber sido provocado por un tren pero, según las mismas fuentes, se investiga si existe algún daño previo al impacto. Todos estos datos generan muchas dudas a los investigadores sobre la hipótesis que apunta a un accidente.