[VÍDEO] Azafata denuncia intento de violación por parte del capitán del avión

Un nuevo y terrible caso de abuso sexual e intento de violación tuvo lugar en México. La víctima, una joven identificada como Isabel Otero de 26 años y aeromoza de una conocida aerolínea, denunció por medio de Facebook a su capitán de casi haberla forzado a tener relaciones con él.

El hecho ocurrió en enero pasado, aunque la joven recién decidió denunciarlo el último jueves. Según su propio testimonio difundido en Facebook, muchas de sus compañeras le recomendaron que no hiciera público su caso ya que las despedirían a todas. Asimismo dijo que la empresa duda de su estado mental y que esta no es la primera vez que ocurre esto en Interjet, la aerolínea en cuestión, según recoge Trome.--Abuso sexual: Aeromoza denunció que capitán intentó violarla en su habitación de hotel en México--.

La joven denunció en Facebook que la despertaron unos golpes muy fuertes en la puerta de su habitación. Muy asustada, decidió guardar silencio y quedarse muy quieta para que el capitán no la oyera. Sin embargo, eso no fue impedimento para el agresor, quien se consiguió la llave del cuarto de Isabel, intentara entrar. Lo hubiera logrado si la joven no hubiese puesto el pestillo por dentro.

Después de la denuncia de Facebook, Interjet anunció que está analizando la situación y que ha abierto una investigación exhaustiva para dar con la verdad. ‘Nuestros colaboradores deben cumplir a cabalidad las políticas de internas y las normas establecidas por ley', dijo en un comunicado.