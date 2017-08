[VÍDEO] El Español nos muestra como baila Ana Botella 'Despacito'

Ana Botella (64 años) se desinhibió por completo este miércoles en Marbella. La ex alcaldesa de Madrid y esposa de José María Aznar (64), se entregó con absoluta devoción al balanceo de sus caderas con la canción del verano, Despacito. Su acompañante de palco no era otro que José María Cano (58), el antiguo componente de Mecano, del que siempre la política ha sido autentica "fan". Durante el concierto que Luis Fonsi (39) dio en el Festival de Starlite en Marbella con su gira Love and Dance World Tour, hubo tiempo para muchas confidencias y los guiños de complicidad entre los dos amigos. Se les veía encantados compartiendo bailes y risas.

Ana Botella llegó sobre las diez al recinto. "Este concierto me gusta mucho y Despacito es una canción que canto con mis nietos", confesó a JALEOS. La organización había anunciado que su marido le acompañaría, pero ella no quiso explicar por qué finalmente dejó al expresidente en casa. Prefirió darse media vuelta, según recoge Amparo de la Gama en El Español.--Ana Botella lo da todo al ritmo de 'Despacito'. ¿Quieres verla?--.

Mientras la ex alcaldesa de Madrid esperaba que saliera su ídolo musical, se apostó en una trattoria del recinto donde degustó algunos platos antes de iniciar su incansable bailoteo.