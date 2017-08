Enric Escudé: “Jordi González fue mi pareja durante 5 años y me tiene vetado”

Enric Escudé está que trina. Y es que el antiguo presentador/reportero/niño de la Nocilla no entiende por qué nadie le lleva a la tele. Nosotros tampoco entendemos por qué nadie nos lleva a la tele; pero nosotros nunca haríamos lo que ha hecho Enric.

Resulta que el chico no tenía suficiente con arruinar su peinado (¡¿Qué significa ESE pelo?!) si no que también ha pensado que su ya maltrecha imagen pública aún podía llevarse un par de derechazos más y acabar K.O. De ahí que haya decidido grabar un vídeo que ha colgado en Youtube en el que se pregunta, según recoge Jordi García en Estoy Bailando.--Enric Escudé: "Jordi fue mi pareja durante 5 años y me tiene vetado"--.:

Enric Escudé escribió un libro. Un libro en el que contaba sus diez años de carrera televisiva, sus experiencias, sus vivencias y sus problemas con enfermedades tan serias como la anorexia y la bulimia. Un libro que no interesó a nadie.

Aunque según él no es que el libro no interesara (que tampoco) si no que parece que una mano negra se cierne sobre él como la mano negra de la Cantudo se cierne sobre Estela Reynolds y por eso nadie le ha llamado para hacer una entrevista en televisión y explicar sus dramas, sus comedias y esa tontería que le dio por casarse con María Lapiedra.