[VÍDEO] El alucinante abuelo con la mano más rápida del mundo

Miles son los videos en YouTube que se vuelven virales en cuestión de poco tiempo, pero otros demoran más. Ello, sin embargo, no es porque carezcan algo extraño o fabuloso para mostrarnos.

En aras de hacer justicia con uno de estos clips, te lo vamos a mostrar. Pero, ¿de qué trata? Pues, la acción del video de YouTube gira en torno a un abuelito que tiene una mano muy rápida, según recoge Trome.--Anciano tiene la mano más rápida del mundo y este video lo comprueba--.

No, no seas malpensado. No estamos hablando de esa 'mano rápida'. El material de YouTube nos presenta cómo la agilidad del veterano varón es medular para cumplir un reto que podría ser desesperante y doloroso para muchos.