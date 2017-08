Vídeo viral

[VÍDEO] El Supremacista blanco que participó en protestas de Charlottesville suplica y lloriquea para no ser arrestado

En un video colgado en redes sociales, Christopher Cantwell, involucrado en las manifestaciones violentas de 'Unite the Right' (Unir a los derechistas) en EE.UU., suplica no ser arrestado