Compomis contrata a un grupo proetarra para que actúe en sus fiestas patronales pagadas con dinero público

Tras conocer que el pueblo debe 36.000 a tres grupos musicales que actuaron en el festival "Penya Roja" (aunque no existe factura o partida presupuestaria porque el Ayuntamiento lo quiere ocultar), el equipo de Gobierno de Compromís sigue mostrándose convencido de que la localidad es su sala de fiestas particular y más aún; que todos los habitantes comparten sus ideologías radicales. Sin embargo, lo que ha quedado demostrado por la escasa asistencia de vecinos a los anteriores conciertos organizados por los de Oltra, es que la mayoría de la población no sigue esa línea de extrema izquierda aunque Basili y compañía, se empeñen en lo contrario (a golpe de talonario consistorial).

Haciendo honor a sus antecedentes, la comisión de fiestas y el Ayuntamiento de El Verger, han preparado un concierto para el 13 de agosto (durante las fiestas patronales) en el que actuara "lo mejorcito" del panorama nacionalista. Dos de ellos "Sons of Aguirre" (grupo nacido desde el odio a la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid) y "Seguirem". Ambos, en sus canciones, hablan sobre capitalismo, la burguesía, el fascismo, el liberalismo, la desigualdad social o el imperialismo de la manera más satírica y burlona (cabe recordar que las fiestas las deben disfrutar también los niños del pueblo), según recoge Masportal.--El Ayuntamiento de El Verger contrata a un grupo proetarra para que actúe en sus fiestas patronales--.

Pero el grupo contratado que más indignación ha despertado entre los habitantes y políticos de El Verger es sin duda "Huntza". Este conjunto es conocido no solo por apoyar públicamente a la ideología de la organización terrorista ETA y calificar a los miembros de ésta de "presos políticos", también portan con ellos durante sus conciertos una serie de mensajes y símbolos proetarras (en su ropa e instrumentos).