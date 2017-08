Este cura acusa a Ada Colau de negligencia en los atentados de Barcelona

El sacerdote Santiago Martín animó durante la misa del pasado domingo a denunciar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por "colaboración" en los ataques terroristas del pasado jueves en Barcelona.

A su juicio, "una parte" de la responsabilidad de los 15 muertos que por el momento se llevan contabilizados recae sobre Colau por haberse negado a colocar elementos disuasorios -como bolardos y grandes maceteros- en las principales calles barcelonesas, según recoge HP.--Un cura de Madrid anima a denunciar a Ada Colau por colaboración en los atentados de Barcelona--.:

Una parte de culpa es de la alcaldesa de Barcelona. Los culpables son los asesinos, por supuesto, pero una parte de la culpa la tiene la alcaldesa. Menos lágrimas y más hacer cosas.

Colau no está sola. El cura madrileño también mete en el mismo saco a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena -ambas, subraya, son "comunistas radicales"-, por no prestar la más mínima atención a la seguridad de sus ciudadanos, aunque sí por no coartar la libertad de los asesinos:

Con la que está cayendo, que estén desprotegidos sitios en los que hay miles de personas paseando tranquilamente, es colaborar con el crimen,

Subraya poco después que tanto Colau como Carmena sí son "respetuosas con la libertad de los asesinos".