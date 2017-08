[VÍDEO] Este niño de 8 años es la 'drag queen' más joven del mundo

Un niño de 8 años ha sorprendido al mundo entero al convertirse en la ‘drag queen' más joven del mundo. Su caso ha causado gran revuelo en las redes sociales.

Nemis Quinn es un pequeño nacido en Canadá que se convierte en ‘Lactatia' cada vez que sube a los escenarios, y es todo un éxito: cada show que ofrece es un lleno total, según reocge El Popular.--Niño de 8 años es la 'drag queen' más joven del mundo--.

El niño cuenta con el apoyo de sus padres y dice sentirse la persona más feliz del mundo con su orientación. Aunque dice aún no estar seguro de ser gay, sí confesó sentirse como "una chica con pene" cuando interpreta a su personaje.

El nombre artístico del menor fue idea de su hermana, de 14 años. "Ella me lo propuso: Lactatia. Me pareció gracioso", contó a un portal web. El caso ha originado diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales.

"Pienso que cualquiera puede hacer lo que quiera en la vida, no importa lo que otros piensen. Si quieres ser una ‘drag queen' y tus padres no te dejan, necesitas nuevos padres. Si quieres ser ‘drag queen' y a tus amigos no les agrada, necesitas nuevos amigos", afirmó, dejando en claro que no le importa la gran cantidad de mensajes que ha recibido de gente que no está de acuerdo con lo que hace.