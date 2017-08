Escuchando los aullidos de esta niña, uno no sabe si es gimnasia o tortura

Un video que muestra el terrible entrenamiento al que es sometida una joven adolescente de Estados Unidos se volvió viral en Facebook.

Las imágenes fueron entregadas a la NBC como una denuncia a las lamentables prácticas de la escuela East High School en Denver.

El registro muestra a una joven porrista llamada Ally Wakefield gritando de dolor mientras es obligada a abrirse de piernas. La muchacha es sujetada por sus compañeras y entrenador en una práctica que tuvo lugar el pasado junio, según recoge Trome.--Polémica por adolescente que grita de dolor tras ser obligada a abrirse de piernas por profesor --.

'No, no, no, no, no, no puedo', se le escucha llorar a la adolescente mientras ruega a las animadoras y entrenador que paren.

Sin embargo, Ally no fue la única víctima de esta brutal tortura.

Así como su video, otros fueron entregados a la NBC para denunciar los maltratos a un total de ocho porristas.