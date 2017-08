¿Sabes qué mote le han puesto a Ivanka Trump en la Casa Blanca?

"Me van a disculpar", comentó un exasesor de Donald Trump a esa publicación, "pero esto no es una familia real, y ella no es la princesa real".

Ese es precisamente el supuesto apodo de Ivanka Trump: princesa real, según recoge HP.--Desvelan el supuesto mote que le han puesto a Ivanka Trump en la Casa Blanca--.

Un mote que haría referencia al nepotismo con el que muchos creen que ha actuado Donald Trump no solo en el nombramiento de su hija, sino también en el de su marido, Jared Kushner, que también es asesor presidencial.