¿Cual es la mejor crema 'low cost' de Lidl y Mercadona?

Las cremas low cost del Lidl (2,99 euros) y Mercadona (5 euros) son un bien escaso en las estanterías de sus respectivos supermercados. La alta calidad y bajo precio de estos productos antiarrugas han causado furor en el mundillo de los productos de belleza.

Primero sucedió con la crema Cien de Lidl, elegida en septiembre del año pasado como la mejor crema del mercado, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Ahora arrasa Mercadona con la suya, Sisbela: ha vendido más de 40.000 unidades, según recoge El Español.



En busca de la crema perdida

Tras ser elegida como la primera del mercado, frente a cremas de 200 euros, la crema Cien se agotó en 72 horas. La cadena de Juan Roig ha creado, también, su propio fenómeno cosmético.

Venden a cinco euros una crema con los mismos componentes de otra que comercializaba la marca Alain por 84,90 euros. Recientemente han bajado el precio a 55 euros. La loción se agota cada día mientras la cadena lucha por estar a la altura de la demanda.

Es la que más se vende. Nos la traen casi todos los días pero no dura nada", comenta uno de los dependientes del Mercadona de Ronda de Atocha (Madrid). La loción está agotada.

Hay que intentar en otro. En la calle Ferrocarril tampoco hay. Las dos tiendas de la calle de Antonio López también tienen el producto agotado. A seguir buscando. En el Mercadona de Avenida de Andalucía, el escaparate está vacío. Maite, una vallecana de 57 años, está de mala suerte.

"Es la que compro yo", refiriéndose a la crema, "es de las mejores del mercado y es barata. ¿Qué más se puede pedir?", declara la compradora. Ha intentado conseguirla en dos Mercadonas antes de venir a este.

¿Son realmente tan buenas como parecen ser?

Marta Uriel Gallego es profesora de Dermofarmacia y Tecnología farmacéutica en la Universidad de San Jorge. La experta afirma que con las etiquetas hay que tener mucho cuidado y no se debe juzgar sólo por esto.

"En cuanto al precio de los cosméticos, hay una multitud de factores que pueden afectar y por tanto, el precio no sólo se justifica en la composición de los mismos".

Uriel explica también que además de la composición y las pruebas galénicas (de fabricación) de las cremas, se suman otros factores fundamentales como la investigación e innovación, los controles llevados a cabo, calidad de productos empleados, el canal de distribución y la marca.



CONSEJOS PARA ELEGIR

Para finalizar, la experta da unos consejos a seguir a la hora de comprar cremas:

-No dejarse guiar únicamente por el precio, ni por la publicidad, ni por el consejo "de la vecina". Debemos ser críticos y priorizar otros factores.

-No obsesionarnos con las "modas cosméticas" como los productos bio, los "sin parabenos" u otras cuestiones que pueden no ser prioritarias en mi elección. Si lo son, tenerlo claro y no dejarse llevar.

-Tener claro lo qué busco y lo qué necesito. El qué necesito vendrá dado por factores como mi tipología de piel(grasa, sensible, seca...), mi edad, la época del año o cuándo quiero aplicarme el producto, por ejemplo.

-En caso de no tener claro algunos de los aspectos anteriores, consultar al farmacéutico o dematólogo.

El farmacéutico es un profesional mi cercano y con una especial preparación para conocer la piel y los productos que vamos a aplicar sobre ella.