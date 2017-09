Un cabreado dueño de un restaurante airea el chantaje de una 'influencer': quería comer de gañote y encima cobrar por ello

El dueño de un restaurante ha estallado contra esa manada de influencers, instagramers, bloggers...que en ocasiones lo que pretenden es comer de gañote en tu negocio y encima sacar rédito económico de ello.

La representante de uno de esos influencers se puso en contacto con Jorge Lozano, propietario del restaurante 'Tapas 3.0' con una propuesta que a su juicio no podría rechazar. Lo que sucedió es que Lozano no solo la mandó a paseó sino que acudió a Twitter a descargar su ira, protagonizando un hilo que se ha acabado conviertiendo en viral.

El empresario se queja que la oferta que le hicieron llegar era que la fotógrafa personal y la influencer -de la que no da el nombre- cenaran gratis y a cambio colgarían una foto en su Instagram. Hasta ahí todo más o menos 'en orden' si no llega a ser que también querían recibir 100 euros más iva: "Que quieran comer en tu casa sin pagar no me hace gracia, pero que ya vengan vendiéndote la moto de que esto me puede generar seguidores pues me jode, para que nos vamos a engañar", concluye.

Esta vida es un continuo aprendizaje, en redes sociales más. Hoy, la representante de una blogger, youtuber, influencer me ha ofrecido... — Jorge Lozano (@tapasdospunto0) 1 de septiembre de 2017

La posibilidad de que la fotógrafa personal y la influencer cenaran gratis en Tapas 3.0 por ser un local "cool y chic" — Jorge Lozano (@tapasdospunto0) 1 de septiembre de 2017

Ella colgaría 1 foto en Instagram , aquí me daría la posibilidad de elegir la comida con la que la agasajaríamos — Jorge Lozano (@tapasdospunto0) 1 de septiembre de 2017

Por todo este arduo trabajo, comer por la patilla, tener camareros, cocineros... trabajando para la influencer yo tendría que pagarles — Jorge Lozano (@tapasdospunto0) 1 de septiembre de 2017

100€ más IVA, lo cual me llena de emoción pues contribuye con los impuestos — Jorge Lozano (@tapasdospunto0) 1 de septiembre de 2017

Eso sí, ni una mención a la comida, da igual que sea buena, mala o regular, y claro los que somos cocineros pues valoramos más — Jorge Lozano (@tapasdospunto0) 1 de septiembre de 2017

El servicio, bebida y comida que la decoración. — Jorge Lozano (@tapasdospunto0) 1 de septiembre de 2017

Seguidores, visitas o al loro... INCLUSO CLIENTES REALES , pues me jode, para que nos vamos a engañar — Jorge Lozano (@tapasdospunto0) 1 de septiembre de 2017

Les importa una mierda lo que hagas, lo que cocines, como lo sirvas, que cartas de bebidas tengas, les importa una mierda tu negocio.. — Jorge Lozano (@tapasdospunto0) 1 de septiembre de 2017

Lo importante son las palabras GRATIS, COOL, CHIC Y SEGUIDORES — Jorge Lozano (@tapasdospunto0) 1 de septiembre de 2017

Y no, señores míos, mi equipo y yo nos dedicamos a cocinar, a servir mesas y en resumen al noble oficio de la Hosteleria — Jorge Lozano (@tapasdospunto0) 1 de septiembre de 2017