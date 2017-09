[VÍDEO] La intro de Juego de Tronos estilo anime que arrasa en las redes

Ya pasó una semana de que la séptima y penúltima temporada de Game of Thrones, más conocido por acá como Juego de tronos, finalizó. Con ello, las acciones se encaminaron hacia la culminación de la serie en 2018 o 2019.

Los hinchas de la producción de HBO, como se puede comprobar en las redes sociales, siguen ávidos de material e información sobre qué podría pasar en la siguiente entrega de Game of Thrones, según recoge Trome.--Game of Thrones tiene un opening estilo anime que no te debes perder--.

Una de las cosas de las más comentadas fue lo que vendría luego del cierre de la trama de Game of Thrones. Se supo que HBO está trabajando en 4 spinoffs de la historia, las cuales saldrían después de un tiempo de terminada la producción original.