Este restaurante aplasta con su respuesta al cliente caradura que se quejó en TripAdvisor

La réplica en TripAdvisor a un cliente aparentemente descontento y en realidad un caradura de tomo y lomo, de un restaurante de Chipiona (Cádiz) llamado Venta Aurelio, se ha vuelto viral en Twitter después de que el establecimiento subiera a esa red social su propia contestación.

El usuario puntuó al restaurante con un uno (la puntuación mínima) y tituló su comentario como "Muy decepcionados", según recoge HP.

La opinión del tipo era detallada y devastadora:

"Fuimos a conocer la venta en familia y salimos decepcionados: comida sobrevalorada y escasa, todo bastante salado, almejas muy pequeñas para su precio en carta, calamar a la brasa con mal sabor, brasa mal hecha, choco a la plancha sin sabor, te sirven el vino en cantidad como si fuera agua, nos sirvieron la comida sin seguir orden entre los entremeses y la comida principal, y no prestaron atención suficiente y olvidaron algún plato, las patatas demasiado fritas, saladas y aceitosas".

Los responsables del restaurante se tomaron muy en serio el comentario, dado que únicamente tres de de las 143 opiniones que tiene son pésimas.

Por contra, 83 son excelentes y 43 muy buenas.

Así que decidieron ir al grano y ser contundentes en su réplica:

Estimado usuario.

Con todo el respeto y educación que se merece, permíteme que le diga que usted tiene muy poca vergüenza y la cara muy dura.

Usted y su familia venían a comer de gañoteo y se equivocaron de lugar.

No sé si en otros establecimientos le habrán entrado al trapo, pero aquí, señor, esa forma de actuar no la contemplamos.

Usted se sienta en la mesa, pide y si, por las circunstancias que sean, no le gusta determinada especialidad lo dice al momento y se le cambia por otra que sea de su agrado.

Lo que no vale, es que usted y su familia se harten de comer y beber y a la hora de pagar empiece a decir tonterías para no pagar y amenazar con escribir y hablar mal de nuestro establecimiento. ESO AQUÍ NO VALE.

Disfrute lo que pueda y engañe a quien se deje, que la vida son dos días.