La diseñadora de bikinis que nos enseña el truco de cómo engañan las 'instagramers'

Juguemos a un juego. Realidad Vs. Instagram.

Así empieza una de sus últimas publicaciones en esta red social la diseñadora Karina Irby, propietaria de la firma de baño Moana Bkini. Acompaña la frase de dos imágenes que a simple vista parecen iguales, pero en las que rápidamente se descubre la presencia de Photoshop."Cada mañana me levanto y repaso mi muro de Instagram para espiar a las Instant Girls que publican imágenes irreales de sí mismas", continúa, según recoge Margarita Lázaro en HP.-- El truco de una diseñadora de bikinis para demostrar cómo engañan las fotos de las 'instagramers'--.

"Las chicas a las que sigo que publican ese tipo de imágenes tienen un gran número de seguidores, a menudo con cientos de miles de jóvenes que las contemplan como modelos a seguir".

Me he alisado la piel.

He aumentado mi culo.

Me he reducido estómago.

Me he reducido espalda.

Me he adelgazado los brazos.

Me he adelgazado los cuadriceps.

He estilizado el cuello

He mandado a paseo las cicatrices y la celulitis.

He hecho mi pecho más redondeado .

He levantado mi culo.

"Después de todos estos cambios, ¿te das cuenta de cómo el horizonte se ha curvado?", apunta.