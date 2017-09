"Para aclarar, NO disparen sus armas a Irma. No harán que se dé la vuelta y puede tener consecuencias muy peligrosas". Aunque parezca un chiste, el Sheriff del condado de Pasco (Florida) no estaba bromeando cuando tuiteó este mensaje.

Y todo porque, según informa The Independent, unas 25.000 personas habían asegurado que asistirían a una quedada organizada en Facebook para "disparar al huracán Irma". La 'idea' fue de Ryon Edwards, de 22 años, quien, en la descripción de tan absurdo evento propuso "mostrarle a Irma que nosotros disparamos primero", según recoge HP.--Un sheriff de Florida pide a la gente que no dispare al huracán Irma--.

En declaraciones a la BBC, el propio Edwards ha asegurado que creó esta quedada porque estaba aburrido y que se ha visto sorprendido por la acogida que ha tenido. "Nunca imaginé que se convirtiera en algo más que una idea loca en mi cabeza".

To clarify, DO NOT shoot weapons @ #Irma. You won't make it turn around & it will have very dangerous side effectshttps://t.co/CV4Y9OJknv