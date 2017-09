¿Existe el 'truco de las patatas' que denuncian exempleados de McDonald's?

Dos trabajadores anónimos de esta cadena de restaurantes de comida rápida desvelaron que sus jefes les mandaban llenar menos de la cuenta los cartones y las bolsitas de las patatas fritas.

Las confesiones llegaron como respuesta a un hilo de Reddit iniciado con la pregunta: "¿Qué te piden en el trabajo que ocultes a los clientes?".

La historia que recoge Julie R. Thomson en El Huffington Post, tiene su gracia y no es para tomársela a la ligera.

El usuario ExperiMENTALbunny respondió:

Trabajé en McDonald's y me enseñaron a apretar la base del cartón justo cuando echaba las patatas fritas para que pareciera que estaba lleno, aunque no lo estuviera. Solo un cliente me llamó la atención. Sacó las patatas y las volvió a meter él mismo en el cartón. Solo estaba lleno a mitad, así que tuve que echarle más. Me quedé impresionado y avergonzado. Han pasado siete años y aún me acuerdo de su cara.