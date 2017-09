Loquillo, Alejandro Sanz, Maluma...vetados en las fiestas por "machistas"

El Ayuntamiento de Torrijos (Toledo) ´gobernado por el PSOE- ha incluido en una suerte de lista negra de temazos sexistas: la idea es que los dj's encargados de amenizar el ‘baile de las cañas' -que se descorcha al mediodía en la plaza de España en medio de un guirigay de pañuelos de colores en el cuello, niños danzando en corro y abuelos animándose- no gusten de pinchar ningún tema que figure en este inventario machista.

El rosario de recomendaciones redactado por la Concejalía de Igualdad, tal y como cuenta El Español, ha trascendido al reguetón moderno -atacado por su contenido vejatorio hacia las mujeres- para adentrarse en viejas canciones míticas, como Fueron los celos, de La Unión.

Ni siquiera el bueno de Alejandro Sanz será bienvenido después de la presentación de No soy una de ésas, que canta con Jesse & Joy.

Más non gratos: Maluma con su Cuatro babys, Montana con su Picky Picky, Romeo Santos con su Eres mía o C. Tangana con su Mala mujer, según recoge Lorena G. Maldonado en El Español.

No se trata de multar porque no se prohíbe nada, pero hemos conseguido el objetivo, que es que se hable de este tema: son canciones sexistas que a lo mejor antes valían, pero ahora no

La autoridad 'competente', formada por el alcalde Anastasio Arevalillo, que es del PSOE, y una tropa que se la agarra con papel de fumar y vive obsesionada con lo políticamente correcto, explica:

"no se trata de multar porque no se prohíbe nada, pero hemos conseguido el objetivo, que es que se hable de este tema; son canciones sexistas que a lo mejor antes valían, pero ahora no". El pueblo se ahorrará letras como "si tú te casas, el día de tu boda le digo a tu esposo con risas que sólo es prestada la mujer que ama, porque sigue siendo mía" o "estoy enamorao' de cuatro babys, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero...".