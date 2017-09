[VÍDEO+18] Racismo: Rapero afroamericano ‘ahorca’ a niño blanco en videoclip

Los índices de racismo cada vez causan más alarma en Estados Unidos. Y es que desde que Donald Trump asumió la presidencia del país, numerosos grupos xenófobos, antimigrantes y hasta nazis han salido a dar la cara sin miedo por las consecuencias de sus extremas ideas.

Frente a esta incontrolable situación de violencia y segregación, algunos grupos dedicados a defender los derechos de las minorías han criticado la realidad de Estados Unidos. A pesar de ello, algunos quieren llamar tanto la atención que inclusive recaen en el propio racismo que rechazan, según recoge Trome.

Ese fue el caso del rapero estadounidense Jahseh Dwayne Onfroy, más conocido como XXXTentacion. El músico generó mucha controversia por su último videoclip, en el que simula ahorcar a un niño blanco ante la mirada de otro pequeño de tez oscura.

El video musical estrenado esta semana se llama Look at Me (mírame) y también reconstruye escenas de asesinatos de afroamericanos en manos de la Policía. Además, registra protestas violentas y la reciente muerte por atropello de una activista que reclamaba contra supremacistas blancos en Charlottesville, Estados Unidos.