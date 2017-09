Rafa Nadal se moja: "No veo una España sin Cataluña, juntos somos más fuertes"

Es el mejor deportista español de la Historia. 'Marca España' en estado puro y un ejemplo mundial.

Dentro de las pistas, donde acaba de ganar el US Open, el mismo año que ha vuelto a sentarse en el trono de Roland Garros, y fuera de ellas.

Y además, a diferencia de muchos de los importantes, ricos y famosos, que optan por ponerse de perfil 'por si acaso', el campeón de tenis se moja.

Rafael Nadal:

No veo una España sin Cataluña o al menos no me gustaría verla.