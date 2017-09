Las curiosas "reglas" que pone este padre para quienes quieran salir con sus hijas se hacen virales

Jeffrey Warren Welch, escritor y poeta conocido en Internet como J. Warren Welch, colgó el domingo 3 de septiembre en Facebook unas directrices para quienes quieran quedar y salir con sus hijas... solo que invirtió los estereotipos habituales sobre los padres sobreprotectores mediante una explicación que deja claro que serán ellas quienes pongan sus propias reglas. "No estoy criando a princesas", titula.

Tendréis que preguntarles a ellas cuáles son sus reglas. No voy a educar a mis pequeñas para que sean el tipo de mujer que necesita que su papi se comporte como un malote maniático y posesivo para que la respeten. Las vais a respetar porque, si no lo hacéis, os juro que no necesitarán mi ayuda para poneros en vuestro lugar. Buena suerte, majos.