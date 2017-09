Un niño huérfano de la guerra, acogido con cariño en Gran Bretaña, que se vuelve terrorista

Mala sangre. Una víbora, criada con cariño por una pareje de ancianos ingleses solidarios, que ha terminando mordiendo la mano que le dio de comer. Y lo tremendo, lo que obliga a hacer una profunda reflexión, es que no se trata de un casi aislado.

Los dos terroristas de Londres, los que planearon quemar vivos a los pasajeros de un vagón de metro y colocaron el explosivo que hirió a 28 personas, fueron huérfanos de la guerra en Irak y Siria a los que unos bienpensantes occidentales dieron refugio, acogieron en su casa, pagaron estudios y mimaron durante años.

La ITV ha difundido las primeras imágenes del "terrorista del cubo", capturadas por una cámara de seguridad en al calle donde vivía, en Sunbury-on-Thames, a las 6. 50 del viernes 15 de de septiembre de 2017, con la bolsa del supermercado Lidl que contenía el artefacto casero que explotó hora y media después en la estación de Parsons Green.

El facineroso, vestido una sudadera gris y con una capucha oscura, caminaba tranquilamente por calle con el explosivo camino del tren.

Scotland Yard no ha revelado aún la identidad del terrorista, pero varios vecinos han asegurado a The Daily Mail y a The Daily Telegraph que se trata de un refugiado iraquí de 18 años, que llegó a los 15 a Reino Unido tras perder a sus padres en la guerra.

La información fue confirmada por un funcionario del ayuntamiento local que gestiona la acogida de refugiados, según recoge El Mundo.

El detenido es uno de los casi 300 niños acogidos durante varias décadas por Ronald y Penelope Jones, una pareja que fue distinguida por la Reina con la medalla de la Orden del Imperio Británico por sus labores humanitarias.

Los vecinos alabaron la labor de la pareja de ancianos, que dejó de vivir el pasado mes de febrero en el inmueble inspeccionado por la policía, donde se fabricó el explosivo.

El criminal del Metro fue definido como un "joven conflictivo" por los vecinos, que le denunciaron en repetidas ocasiones a la policía.

Según The Daily Mail, el joven llegó a ser detenido hace dos semanas en las inmediaciones de la estación de Parsons Green, donde estalló el viernes el explosivo fallido.

The Daily Telegraph asegura que había sido interrogado en varias ocasiones por al policía.

The Daily Mail publica estas fotos de Yahya Faroukh:

La primera ministra británica, Theresa May, anunció anoche la decisión de elevar a "crítico" el nivel de alerta terrorista, lo que significa que un atentado puede ser inminente.

Con el aumento de la alerta a "crítico", soldados británicos prestarán ayuda a la Policía para reforzar la seguridad en puntos claves de Londres, como la red de transporte y los estadios de fútbol, ya que hoy habrá jornada de la Premiership inglesa.