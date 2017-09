Piqué reta a la Guardcia Civil y el Barça apoya el referendum ilegal

Piqué no es precisamente de los que se muerden la lengua. Apenas un cuarto hora después del final del partido ante el Eibar (6-1), el defensa del Barça volvió a dejar muy patente su compromiso con el Referéndum del 1-O cargando en Twitter contra los contenidos de un programa de Intereconomía y contra los recientes registros de la Guardia Civil en Cataluña.

«A estos no los vais a visitar no? @guardiacivil», apuntaba el '3' azulgrana, adjuntando un vídeo donde se había vertido lo que, a su juicio, era una afirmación intolerable. «¡No hay huevos, Kim! ¡Dispara, vamos que ganamos todos! ¡Dispara, que no tienes huevos!», le pide el presentador de un programa de este canal al máximo dirigente de Corea del Norte, Kim Jong Un, en un tono humorístico, después de que su compañera señale que los misiles norcoreanos pueden alcanzar la Ciudad Condal.

No contento con eso, tras imitar a una gallina, sigue con su interpelación. «¡El botón rojo, Kim!, ¡El que tienes a tu derecha! Muy interesante esta noticia, sobre todo lo último... ¡Dispara ya, barrilete, bola de sebo! ¡Vamos, vamos!», continúa el presentador de Intereconomía. Algo que a Piqué, en este caso, le ha parecido de muy mal gusto y así lo ha hecho saber en las redes sociales. Su tuit, eso sí, tampoco ha estado exento de polémica, con opiniones de todos los colores.

El protagonismo del central, que sobre el césped sufrió en exceso ante las acometidas de Sergi Enrich, echó el cierre a un martes donde la tormenta política volvió a alcanzar las tribunas del Camp Nou. En esta ocasión, pese a los numerosos asientos vacíos, se desplegaron dos murales. En uno podía leerse el lema 'We want to vote!' (¡Queremos votar!), con el emblema de la Joventut Nacionalista de Catalunya al lado, y en la otra, amparada por Òmnium Cultural, ponía 'Sí'.

El jugador azulgrana publicaba el siguiente mensaje en la red social: "A estos no los vais a visitar no? @guardiacivil", y a continuación enlazaba el vídeo, inserto a su vez en otro tuit del periodista Jesús Cintora. Todo ello sucedió minutos después de que el Barça lograse su quinta victoria consecutiva en la Liga frente al Eibar en el Camp Nou, según recoge La Vanguardia.