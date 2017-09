La fanática independentista Rahola insulta al follonero Évole por su “falta de compromiso con la causa”

El debate también ha estado calentito en las redes sociales, donde políticos, ciudadanos y algunos reconocidos periodistas, como Jordi Évole, han dado su opinión sobre lo ocurrido.

Si alguien piensa que así se solucionará el tema, es que o conoce muy poco Cataluña o es que no quiere solucionarlo,

ha comentado el presentador de Salvados.

Las palabras de Évole no han sido bien vistas por Pilar Rahola, que ha reprochado su postura, ya que esperaba una crítica más dura contra el Gobierno.

No sé, pero hoy esperaba un tuit más comprometido, no un consejo de cómo deben mantenernos tranquilos,

escribió la periodista catalana en un comentario que ha terminado eliminando, según recoge Ecoteuve.

No sé @jordievole però avui esperaria un tuit més compromès, q no un consell de "com han de mantenir-nos tranquils"https://t.co/9NXGXgZ5L5