Eva González confiesa que está viviendo un embarazo fantástico

Está en su cuarto mes de embarazo y se nota que no se encuentra nada mal porque hablar con Eva González es hablar con una mujer pletórica, radiante, feliz y más cariñosa que nunca. A Eva lo de ser mamá le va a gustar más que nada en el mundo y eso que siempre había manifestado que no tenía ninguna prisa por aumentar la familia. Hoy esas palabras se las puede llevar el viento porque su sonrisa lo dice más que todo. Vestida con un diseño de su amigo Jorge Vázquez,la guapísima esposa de Cayetano Rivera llegó al hotel Santo Mauro para festejar el desfile que Vázquez presentó horas antes ante la prensa especializada.

Llevo en pie desde las seis de la mañana grabando 'Masterchef' pero yo nunca le fallo a Jorge. Es una de mis citas seguras y eso que estoy agotadísima. El embarazo lo llevo fenomenal no he tenido ni una sola molestia y por eso mi idea es trabajar hasta el final. Si tuviera que quejarme de algo sería que ahora las largas sesiones de grabación me canso al final pero, vamos, no soy de quejarme,