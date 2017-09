Se queja a la mesonera de que el té es caro y la corren a palos por el monte

Pocas veces quejarse del precio de un producto tuvo una consecuencia semejante. Gemma Wilson, de 35 años, fue de vacaciones con su hijo al supuestamente acogedor, tradicional y tranquilo Nepal.

Allí decidió entrar en un mesón y pedir una taza de té.

La turista se la tomó y entonces pidió la cuenta.

"Cuando me levanté para pagar me dijo que eran 150 rupias -unos dos euros-. Le volví a preguntar y me repitió ese precio. Pagué, pero lo dije que era muy caro".