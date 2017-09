La pregonera de la Mercé echa en falta en las fiestas a los terroristas islámicos del 17-A

Marina Garcés, amiguita de Ada Colau, insulta a las víctimas del atentado islamista de La Rambla de Barcelona con algo más que una compasión inaudita por los terroristas: les echa en falta en las fiestas.

El típico buenismo progre de que los asesinos se inmolaron 'porque la sociedad no supo comprenderlos'.

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) ha tachado de "despreciable y ruin" el discurso de la pregonera de las fiestas de la Mercè, la filósofa Marina Garcés, por "comparar" a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) con los autores yihadistas.

En un comunicado, ACVOT ve "delirante" el pregón de Garcés y denuncia su "absoluta falta de dignidad" y su "ausencia de sensibilidad hacia las víctimas del terrorismo".

En su pregón, Marina Garcés dijo:

"Durante estas fiestas de la Mercè, todos llevaremos en nosotros una ausencia igualmente dolorosa: la de las personas que no volverán nunca más en Barcelona ni en sus fiestas, no porque no quieran, sino porque el 17 de agosto perdieron la vida en la Rambla, en la Diagonal y el paseo de Cambrils. Y junto con ellos, también, la de unos jóvenes de Ripoll (Lleida) que tampoco estarán y sobre los que siempre tendremos la duda de si realmente querían morir matando, como hicieron".