Desaparece el hermano de Ricky Martin tras el huracán María

El cantante no puede localizar a su hermano tras el paso del huracán por Puerto Rico y comparte su angustia a través de las redes sociales, donde ha recibido todo el apoyo y cariño de sus seguidores.

"Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre". Así ha comunicado el cantante latino la desaparición de su hermano. Con grandes ojeras y rostro cansado, Ricky Martin (45) confiesa estar pasando horas muy angustiosas, según recoge Informalia.

Además, el artista aprovecha el vídeo para animar a todos sus seguidores a colaborar económicamente para poder llevar a cabo las labores de reconstrucción del país, que ha quedado desolado tras el paso del huracán María, de categoría 3 y que se ha cobrado la vida de 50 personas de momento.